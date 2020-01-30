Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на слова министра финансов России Антона Силуанова, который призвал беречь каждый рубль при реализации национальных проектов. Эпизод имел место на заседании Совета по развитию местного самоуправления в подмосковном Красногорске.

Глава Минфина повторил, что в приоритете работы правительства — реализация национальных проектов, что также является и основной задачей муниципалитетов.

«Наш основной приоритет — это реализация нацпроектов и послания. Это основные задачи муниципалитета. Но как сказал Виктор Кидяев (первый замруководителя фракции „Единой России“ в Госдуме), нужно беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен», — сказал Силуанов.

Президент России улыбнулся и сказал: «Кто бы сомневался».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с министрами призвал составить план выполнения нацпроектов и январского Послания президента.