Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию работы по нацпроектам

Михаил Мишустин провел первое оперативное совещание с министрами. Глава кабинета призвал составить план выполнения нацпроектов и январского Послания президента.

«Первое — это борьба с бедностью, поддержка семей, второе — это ускорение экономического роста и третья задача — активная реализация национальных проектов. Все эти темы должны быть конкретизированы и фактически найти свое отражение в сроках и финансовых источниках в ближайшее время», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он также предложил определиться с персональной ответственностью за каждый нацпроект. Непосредственно руководить направлениями будут профильные вице-премьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин поручил Роспотребнадзору за два дня создать план по профилактике коронавируса.