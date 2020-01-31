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Рэпер 50 Cent удостоился именной звезды на голливудской Аллее славы

, 8:00 | Карина Бернтгольц 278

Во время церемонии открытия памятного знака исполнитель выразил благодарность музыкантам Эминему и Dr. Dre.

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Фото, видео: Reuters; Instagram @50cent

Известный американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, выступающий под псевдонимом 50 Cent, удостоился именной звезды на голливудской Аллее славы. Фотографии с церемонии открытия памятного знака музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Instagram @50cent

Как видно на кадрах, звезда появился на мероприятии в светлом клетчатом костюме, красном свитере и белых кроссовках. Чтобы поддержать своего коллегу, на открытие также пришли такие знаменитые рэперы как Эминем и Dr. Dre. 50 Cent выразил им благодарность, отметив, что не состоялся бы в профессиональном плане без их поддержки.

Именная звезда рэп-исполнителя стала 2686-й по счету в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер 50 Cent скупил билеты на концерт конкурента Ja Rule.

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