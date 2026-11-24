Page Six: в поместье Уилла Смита в Калифорнии за $42 миллиона произошел пожар

На территории поместья американского актера и режиссера Уилла Смита в калифорнийском городе Калабасас вспыхнул пожар. Об этом сообщили журналисты Page Six со ссылкой на местную полицию. Стоимость недвижимости голливудской звезды оценивается в 42 миллиона долларов.

В экстренные службы поступил звонок о возгорании хозяйственной постройки на участке площадью около 60,7 гектара. Сначала загорелся сарай, позже пламя перекинулось на особняк. Как уточнили в правоохранительных органах, причиной стал несчастный случай.

По словам представителя пожарного управления округа Лос-Анджелес, горело строение размером примерно шесть на 12 метров. Огнеборцы завершили свою работу менее чем за час, обошлось без пострадавших — медицинская помощь никому не потребовалась.

Это не первый пожар в поместье Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит. В 2021 году огонь вспыхнул в подвале особняка, после чего зданию потребовался дорогостоящий ремонт.

Ранее возгорание с куда более серьезными последствиями произошло в квартире российской знаменитости — олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, сестры певицы Нюши (Анна Шурочкина. — Прим. ред.). Спортсменку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с ожогами первой и второй степени лица, рук и грудной клетки.

Московская квартира синхронистки в доме на улице Багрицкого загорелась вечером 8 ноября. Огонь охватил комнату на площади около пяти квадратных метров. По предварительной версии, причиной стал биокамин — возможно, случился сбой при заправке устройства жидкостью. Не исключена также версия технической неисправности.

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