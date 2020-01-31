Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в наступившем году обречены страдать от неразделенной любви.

Телец

Звезды предрекают в этом году родившимся под этим созвездием бурный любовный роман, который, к сожалению, не может быть продолжительным. Радость от новых чувств и надежда на длительные отношения быстро сменится разочарованием от понимания, что с партнером у вас нет ничего общего.

Близнецы

Близнецам придется научиться отпускать любимых. Есть вероятность, что в этом году к вам вернутся прежние отношения. Однако продлиться долго им не суждено. Поэтому, чтобы избежать душевных мук, лучше пресечь роман на корню — радости он все равно не принесет, а только создаст дополнительные проблемы.

Дева

Венера может сыграть в этом году с представителями этого знака злую шутку. Под ее влиянием уравновешенные и рассудительные Девы рискуют потерять свойственную им бдительность и ринуться с распахнутым сердцем навстречу новым чувствам. Однако атмосфера любви и доверия окажется иллюзией, а надежда на счастье в итоге обернется предательством близкого человека.

Стрелец

Рожденных под этим знаком в наступившем году ждет радостное чувство влюбленности, однако наслаждаться им долго не получится. Какими бы настойчивыми и изощренными ни были попытки Стрельцов добиться взаимности, их ждет отказ. Вместо теплых и прочных отношений им суждено получить холодный расчет и манипуляции.

Козерог

Причиной своего разбитого сердца Козероги станут сами. Их обострившаяся в этом году склонность смотреть на окружающих сверху вниз приведет любимого человека к последней черте, за которой последует логичный разрыв отношений. Пока не поздно, умерьте свое высокомерие, и, возможно, вам удастся избежать душевных мук от потери.

Ранее 5-tv.ru называл пять знаков зодиака, представителям которых обычно очень трудно признаться в любви.