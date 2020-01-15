ТОП-5 знаков зодиака, которые не скажут «я тебя люблю» кому попало

Некоторым очень сложно признаться в чувствах другому человеку, потому что слово на букву «л» слишком много для них значит. Астрологи выделили пять знаков зодиака, представители которых никогда не скажут фразу «я тебя люблю» кому попало.

Близнецы

Они обожают новизну во всем, поэтому им очень сложно вступать в серьезные отношения. Эти ребята придерживаются правила «в чужих руках ломоть велик» в вопросах любви. Однако это отнюдь не означает, что Близнецы вообще не способны построить долгосрочные отношения. Если они полюбят партнера по-настоящему, то произнести слово на букву «л» не составит для них особого труда.

Девы

Представители этого знака будут очень долго сомневаться в своих чувствах. Страхи и волнения Дев по поводу этого чаще всего бывают не обоснованы. Всему виной врожденный перфекционизм. Однако, когда им все-таки удастся убедиться в истинности происходящего — они станут отличными партнерами, пишет Femmie.

Скорпион

Больше всего они ценят в жизни стабильность. Поэтому для того, чтобы признаться кому-то в любви Скорпионам нужно будет убедиться в верности и надежности избранника на 100%. Осознав, что партнер заслуживает полного доверия, Скорпионы погрузятся в отношения с головой.

Козероги

Представители этого знака до невероятности практичны. Также они готовы сбежать от избранника при возникновении даже малейших трудностей. Им не нравится тратить время на краткосрочные отношения. Однако тех, кто подойдет им по всем параметрам — ждет крепкая «земная» любовь. Просто Козероги ищут партнера, способного делить с ним горе и радости в долгосрочной перспективе.

Водолеи

Непредсказуемость, ветреность, легкость, непостоянство… Свободолюбивым представителям этого знака зодиака признаться в чувствах будет очень сложно. Водолеям кажется, будто фраза «я тебя люблю» — это огромное обязательство перед партнером, непосильная ноша.

Однако астрологи уверяют — однажды и Водолеям встретится человек, которому они захотят признаться в чувствах. Они приложат максимум усилий, чтобы возникшие отношения были здоровыми, взаимными и продолжительными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астрологи выяснили, какие знаки зодиака остаются юными до старости.