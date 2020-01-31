Российская актриса театра и кино Дарья Мороз накануне выхода второго сезона сериала «Содержанки» подготовила для фанатов приятный сюрприз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию кадров, на которых запечатлена в нежном и утонченном образе. На снимках светская львица позирует в наряде, обнажающем ее плечи и выразительные ключицы. Мороз их лишь слегка прикрывает букетом цветов, выполненном в таких же нежных оттенках, как и композиция всех фотографии.

Изысканность образу артистки придает также макияж, сделанный, как указала теледива в комментарии, профессиональным визажистом. Косметика идеально подчеркивает выразительные черты лица звезды, делая ее внешность еще более притягательно и просто неотразимой.

Instagram @d_moroz

Подписчики не могли пройти мимо таких обворожительных кадров и осыпали Мороз комплиментами. Пользователи признались, что не могут налюбоваться знаменитостью и с нетерпением ждут выхода каждой новой серии «Содержанок».

«Богиня просто!»

«Фантастическая!»

«Даша, просто волшебная!»

«Роскошная!»

«Какая же Вы офигенная в любом образе!»

«Боже, как она похожа на Монику Беллуччи!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем смотреть сериал «Содержанки».