Российская актриса театра и кино Дарья Мороз накануне выхода второго сезона сериала «Содержанки» подготовила для фанатов приятный сюрприз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию кадров, на которых запечатлена в нежном и утонченном образе. На снимках светская львица позирует в наряде, обнажающем ее плечи и выразительные ключицы. Мороз их лишь слегка прикрывает букетом цветов, выполненном в таких же нежных оттенках, как и композиция всех фотографии.
Изысканность образу артистки придает также макияж, сделанный, как указала теледива в комментарии, профессиональным визажистом. Косметика идеально подчеркивает выразительные черты лица звезды, делая ее внешность еще более притягательно и просто неотразимой.
Подписчики не могли пройти мимо таких обворожительных кадров и осыпали Мороз комплиментами. Пользователи признались, что не могут налюбоваться знаменитостью и с нетерпением ждут выхода каждой новой серии «Содержанок».
«Богиня просто!»
«Фантастическая!»
«Даша, просто волшебная!»
«Роскошная!»
«Какая же Вы офигенная в любом образе!»
«Боже, как она похожа на Монику Беллуччи!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем смотреть сериал «Содержанки».