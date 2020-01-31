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  4. «Понты дороже денег»: как украинские умельцы ездят на Bentley без бензина?

«Понты дороже денег»: как украинские умельцы ездят на Bentley без бензина?

, 20:15 | Сергей Зеленский 98

Секрет прост: установка газобаллонного оборудования в багажнике позволяет сэкономить топливо вдвое.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Uli Deck, /Jaap Arriens, /Zheng Huansong

Украинские автолюбители не могут отказать себе в удовольствии ездить на британских автомобилях Bentley и нашли выход, как сэкономить на бензине. Теперь эти люксовые машины передвигаются благодаря не бензину, а газобаллонному оборудованию.

Так, в стране есть уже как минимум два Bentley с ГБО. Как пишет «Российская газета», сначала газовое оборудование поставили на Bentley Сontinental GT, затем — на модель Continental Flying Spur. Обе машины — с 12-цилиндровыми мощными моторами. В итоге мастера установили на них по два комплекта польской аппаратуры Optima Expert — на каждые шесть цилиндров, а также два редуктора Turbot 1500.

При этом последние спрятали под двигатели, и на первый взгляд определить, что шестилитровые двигатели W12 перевели на газ, не удастся. Переключатели в салоне тоже скрыли от посторонних глаз — в бокс под центральным подлокотником. То есть, все сделано для того, чтобы владелец дорогого Bentley, которому стало накладно платить за бензин, не утратил статусность. Все становится ясно, только если заглянуть в багажник — там смонтированы сразу два баллона.

При такой «махинации» получается двойная экономия: по техпаспорту Сontinental GT с шестилитровым агрегатом тратит 12,3 литра самого качественного бензина на каждые 100 километров пути в смешанном режиме, а Continental Flying Spur — 13,3. В городском цикле эти показатели превышают 18 литров.

В России эти модели Bentley стоят от 14 миллионов рублей и выше.

При этом Украина продолжает твердить о намерении войти в Евросоюз, а ее граждане, используя ГБО, не просто не соблюдают, а еще и больше усугубляют экологическую ситуацию в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на прилавках украинских магазинов появилась тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев».

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