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  4. Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине

Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине

, 10:55 | Сергей Зеленский Фото 374

По словам экс-депутата Рады, Алексея Журавко, продукция с кощунственной надписью произведена на западе Незалежной.

Фото: Facebook / Игорь Крупиков

Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями. Продукт такого «маркетинга по-бандеровски» опубликовал в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Facebook / Игорь Крупиков

«Страшно! Смотреть, как эти нелюди глумятся над усопшими. Вот только на одной из банок, по кромке этикетки, якобы тушенки консервной, написаны по-украински такие слова: «снегирь православный с мощами Кобзона». Производитель Западная Украина». На второй банке написано «Сепар в масле» Содержит кусочки луганчан». На третьей банке написано: «Содержит кусочки русскоязычных младенцев», — написал он.

Бывший украинский парламентарий недоумевает, как после такого жители Донбасса смогут вернуться на Украину. Он также возмущается, что киевские власти, в том числе, Служба безопасности Украины игнорируют такой вопиющий факт, хотя «ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм».

Facebook / Игорь Крупиков

«Вот это и есть самый настоящий фашизм, который не замечает Европа. Я же могу только одно, как украинец, попросить прощения. В первую очередь, перед родственниками Иосифа Кобзона, моего выдающегося соотечественника и маэстро-певца. Также хочу попросить у всех русскоязычных матерей и детей прощения. Поверьте мне, не все украинцы такие подлецы и негодяи. Большинство людей в Украине — нормальные», — добавил он.

Ранее Алексей Журавко публично высказался о величественности Крымского моста и проклял «бандеровскую власть Украины».

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