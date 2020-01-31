Дженнифер Лопес и Шакира на выходных выступят на Super Bowl 2020

Дженнифер Лопес и Шакира на выходных споют на Super Bowl 2020. Артистки уже во всю готовятся к выступлению — фотографии с пресс-подходов и саундчеков девушки выкладывают в свои блоги в соцсетях.
На официальной встрече с журналистами две поп-дивы поделились с фанатами радостными эмоциями. Исполнительницы рассказали, что зрителей ждет незабываемое шоу, которого Суперкубок еще никогда не видел, пишет People Talk.
«Так круто, что мы, две латиноамериканки, будем выступать на Super Bowl 2020. У меня мурашки по коже от этой мысли! В наших номерах будет много энергии, драйва и милых моментов. Я хочу, чтобы все были удивлены <…> Я чувствую сильное внимание к этому шоу и игре. Мы готовы к этому событию», — сказала Лопес.
По московскому времени Super Bowl 2020 пройдет в ночь на 3 февраля на площадке Hard Rock Stadium в городе Майами-Гарденс. В прошлом году на масштабном спортивном мероприятии выступали группа Maroon 5, Big Boi и рэпер Travis Scott.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес сразила поклонников в новой фотосессии шикарной фигурой в бикини.