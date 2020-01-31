Дженнифер Лопес и Шакира на выходных выступят на Super Bowl 2020

Дженнифер Лопес и Шакира на выходных споют на Super Bowl 2020. Артистки уже во всю готовятся к выступлению — фотографии с пресс-подходов и саундчеков девушки выкладывают в свои блоги в соцсетях.

На официальной встрече с журналистами две поп-дивы поделились с фанатами радостными эмоциями. Исполнительницы рассказали, что зрителей ждет незабываемое шоу, которого Суперкубок еще никогда не видел, пишет People Talk.

Instagram @shakira

«Так круто, что мы, две латиноамериканки, будем выступать на Super Bowl 2020. У меня мурашки по коже от этой мысли! В наших номерах будет много энергии, драйва и милых моментов. Я хочу, чтобы все были удивлены <…> Я чувствую сильное внимание к этому шоу и игре. Мы готовы к этому событию», — сказала Лопес.

По московскому времени Super Bowl 2020 пройдет в ночь на 3 февраля на площадке Hard Rock Stadium в городе Майами-Гарденс. В прошлом году на масштабном спортивном мероприятии выступали группа Maroon 5, Big Boi и рэпер Travis Scott.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес сразила поклонников в новой фотосессии шикарной фигурой в бикини.