Дженнифер Лопес в новой фотосессии сразила поклонников шикарной фигурой в бикини

Американская певица Дженнифер Лопес снялась для бренда одежды и аксессуаров. Кадр с фотосессии артистка разместила в своем Instagram-профиле.

В кадре 50-летняя звезда позирует, сидя в пляжном кресле, в леопардовом бикини, которое украшает черный пояс на талии, и туфлях на шпильке. Сексуальный образ исполнительницы дополняют черные очки, объемные серьги и браслеты на обеих руках.

Официальный аккаунт Guess оставил под постом звезды восхищенный комментарий.

«Королева» — написано под публикацией Джей Ло.

Instagram @jlo

За полдня снимок собрал более двух миллионов отметок «мне нравится». Поклонники Джей Ло пришли к выводу, что певица прекрасна в этой фотосессии.

«Чертовка»;

«Необычайная»;

«Как красиво! Вау!»;

«Так прекрасна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джей Ло доказала, что в белой одежде можно выглядеть стройно.