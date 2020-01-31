Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК «Петербургский»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту обрушения конструкции СКК «Петербургский» и гибели рабочего. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В связи с гибелью рабочего при обрушении 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса „Петербургский“ во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело», — заявила Светлана Петренко.

Отмечается, что по указанию председателя СК материалы дела будут переданы в производство следователям центрального аппарата ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Петербурга помогут семье погибшего при обрушении СКК «Петербургский».