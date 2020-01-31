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Власти Петербурга помогут семье погибшего при обрушении СКК «Петербургский»

, 21:28 | Василий Заика 328

Александр Беглов выразил соболезнования семье рабочего, и дал указание принять все необходимые меры по ликвидации последствий ЧП.

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Фото, видео: ВКонтакте @a_beglov

Глава Петербурга Александр Беглов на своей странице в «ВКонтакте» заявил, что власти Северной столицы окажут помощь семье погибшего при обрушении конструкции СКК «Петербургский» рабочего.

«Выражаю соболезнования близким рабочего, сорвавшегося при обрушении. Поставил задачу помочь семье погибшего», — написал Александр Беглов.

ВКонтакте @a_beglov

Помимо прочего, градоначальник дал указание принять необходимые меры по ликвидации последствий ЧП и для предотвращения дальнейшего обрушения здания и недопущению людей на территорию спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Александр Беглов подчеркнул, что при расследовании инцидента особое внимание будет уделено проверке соблюдения техники безопасности при проведении работ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гендиректор «СКА-Арена» Игорь Забиран рассказал об обрушении СКК в Петербурге.

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