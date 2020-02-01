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Трейлер нового «Форсажа» появился в сети

, 6:16 | Игорь Рязов 18

Пользователи шутят, что франшиза окончательно превратилась в фантастику.

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Форсаж"

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.

Судя по трейлеру, в новой части франшизы зрители увидят уже полюбившихся героев. В съемках приняли участие Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и другие.

Сюжет будет выстроен вокруг противостояния Доминика Торетто с младшим братом. Основной твист трейлера заключается в возрождении персонажа Хана Лю. Он появлялся в нескольких лентах франшизы, но трагически погиб в фильме «Форсаж. Токийский дрифт».

В комментариях пользователи изумляются новым сюжетным поворотам и шутят про окончательный переход франшизы от гонок к фантастике.

«Я рад, что Капитан Америка вернулся в прошлое, чтобы спасти Хана, это было мило с его стороны»;

«Поворот сюжета: Джон Уик — отец Доминика, и в „Форсаже 10“ Доминик должен остановить его, используя космические корабли, потому что папа пытается уничтожить Асгард»;

«Франшиза: „Хорошо, давайте вернем Хана“. Токийский дрифт: „Я был просто шуткой для вас?!"» — пишут зрители.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о «Форсаже 9». В материал попали фанатские теории и информация о дате премьеры.

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