Новый «Форсаж»: дата выхода, актеры и фанатские теории

Одна из самых коммерчески успешных киновселенных началась с материала в журнале. Роб Коэн (Режиссер первого фильма. — Прим. ред.) в 1998-м наткнулся на статью о стритрейсерах. Идея об уличных гонках настолько вдохновила режиссера, что он посетил такое состязание в Лос-Анджелесе. Вскоре Роб Коэн уже стоял перед боссами Universal и просил выделить бюджет на фильм о стритрейсерах.

Сегодня «Форсаж» — долгоиграющая кинофраншиза. В 2020-м на большие экраны выходит уже девятый фильм о быстрых машинах, больших деньгах и роковых женщинах.

Вернется ли персонаж Пола Уокера? Кто будет главным злодеем? Воскреснет ли Хан? Какие машины покажут в новом фильме? На эти вопросы отвечает 5-tv.ru, а также приводит наиболее интересные фанатские теории.

«Форсаж 9»: дата выхода

В ноябре 2019-го режиссер Джастин Лин на своей странице в Instagram объявил об окончании съемок новой части «Форсажа». Он поблагодарил съемочную группу в Лондоне, Эдинбурге, Тбилиси, Пхукете и Краби (Таиланд) за активное участие в создании фильма. Со слов Лина, «Форсаж 9» станет самой амбициозной картиной серии.

Выход «Форсажа» изначально планировался на апрель 2020-го, но позже его перенесли на май того же года. Сюжет новой части не раскрывается, однако обещает быть богат на сюрпризы. Дело не только в обширной географии съемок, но и в том, что к своим ролям вернутся актеры из первой картины.

imdb.com / Промо фильма «Формаж»

Актерский состав девятого «Форсажа»

«Форсаж 9» можно окрестить как «Вин Дизель и все-все-все». К своим ролям вернется практически весь актерский состав оригинального фильма и его сиквелов. В их числе Вин Дизель (Доминик Торетто), Джордана Брюстер (Миа), Мишель Родригес (Летти), Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Лудакрис (Тедж Паркер), Шарлиз Терон (Сайфер) и Хелен Миррен (Магдалина Шоу). По слухам, к ним присоединится исполнитель главной роли «Токийского дрифта» Лукас Блэк (Шон Босуэлл).

Судя по всему, девятый фильм серии будет своего рода ассамблеей. Однако больше всего поклонников интересует возвращение персонажа Брайана О’Коннера, исполнитель роли которого погиб в автокатастрофе в 2013 году. Появление этого героя в «Форсаже 9» имеет ряд предпосылок.

Пол Уокер появится в «Форсаж 9»?

Пользователей соцсетей заинтересовало участие в киноленте Джорданы Брюстер. Актриса исполняет роль Мии — младшей сестры Доминика Торетто. Ее мужа и напарника Доминика играл покойный Пол Уокер. На момент гибели он успел сняться всего в половине седьмого «Форсажа».

Перед создателями встал вопрос о замене погибшей звезды на другого артиста в самый разгар съемочного процесса. На помощь команде пришли родные братья Уокера, имеющие с ним портретное сходство. Свою лепту в дорисовку образа покойного актера внесли компьютерные технологии.

Самым запоминающимся моментом «Форсажа 7» считается эпизод в конце картины, когда Доминик Торетто и Брайан О’Коннер разъезжаются по разным дорогам. Фанаты называют эту сцену одной из самых эмоциональных за всю историю франшизы. Эпизод лучшим образом передает идею о том, что пути Торетто и О’Коннера разошлись.

По сюжету фильма у последнего родились дети, в сферу его интересов уже не входят экстрим и перестрелки с бандитами. О’Коннор прощается с Торетто и едет другой дорогой. Этот фрагмент фильма стал своеобразным прощанием артиста не только с вселенной «Форсажа», но и со зрителем.

Кадр из фильма «Форсаж 7», реж. Джеймс Ван, 2015 год / IMDb

Даже с учетом появления в «Форсаже» 2020-го героини Джорданы Брюстер, не до конца ясно, воскресят ли Брайана О’Коннера. С одной стороны, сценаристы могли отправить героя Уокера на воспитание детей, а его супругу сделать заядлой гонщицей, с другой, Голливуду не впервые воскрешать умерших аристов на большом экране. С помощью компьютерной графики роль Уокера мог бы сыграть один из его братьев, как это было ранее. И все же вопрос о возможном появлении на экране Брайана О’Коннера остается открытым.

Что покажут в «Форсаже» 2020

Новый «Форсаж» можно без преувеличения назвать одним из самых ожидаемых блокбастеров весны 2020-го. Особенно с учетом того, что новая часть франшизы собрала героев практически из всех частей киносериала. Под вопросом остается участие в ленте Лукаса Блэка, исполнившего главную роль в «Токийском дрифте». Если же оно подтвердится, фанатов ожидает сюжетный кроссовер.

Такой поворот не удивит самых верных поклонников кинофраншизы. Дело в том, что авторы фильмов о стритрейсерах и бандитах не в первый раз манипулируют таймлайном киновселенной.

Так, «Тройной Форсаж: токийский дрифт» изначально стоял на третьем месте по хронологии сюжета. В нем погибает персонаж Хана — эдакий Доминик Торетто японского разлива. Зрителю показывают, как его автомобиль нагоняет злодей, но Хану удается ускользнуть. Спустя секунду в него врезается другой автомобиль. Машина гонщика переворачивается и взрывается. Третий «Форсаж», как долгое время считал зритель, поставил точку в судьбе героя.

Кадр из фильма «Форсаж 6», реж. Ф. Гэри Грей, 2017 год / IMDb

В следующий раз Хан появляется в воссозданной сцене из «Токийского дрифта», которую показали уже в шестом фильме киноцикла. В этом эпизоде становится известно, кто на самом деле убил Хана. Оказывается, в машину Хана въехали не случайно. Водителем того автомобиля был британский наемник Декард Шоу, чью роль исполняет новая звезда «Форсажа» Джейсон Стетхем. Его персонаж открывает новую фазу развития киновселенной, а третий из продолжения «Двойного Форсажа» становится связующим звеном между шестым и седьмым фильмами серии.

Сюжет «Форсаж 9» не раскрывается. Достоверно известно лишь, что главной темой нового фильма, как это всегда было в «Форсажах», будут семейные ценности. Что касается фонового развития событий, пользователи интернета успели выдвинуть собственные теории касаемо развития событий в новом фильме.

Сюжет «Форсаж 9»: фанатские теории

Хан появится в девятом «Форсаже»

Согласно официальному таймлайну серии, «Форсаж» для Хана окончился еще в 2013-м. Однако с учетом того, что девятый фильм франшизы может стать чем-то вроде ассамблеи, у Хана есть шанс вновь появиться на экране во флешбэке.

Теория о появлении Хана в девятом фильме возникла после интервью сценариста девятого «Форсажа» The Entertainment. В беседе с журналистами Крис Морган сказал, что они (создатели. — Прим. ред.) долго работали над правосудием для Хана и зритель имеет право знать об этом. Пользователи соцсетей усмотрели в таком заявлении намек на возвращение персонажа в новой части франшизы.

Кадр из фильма «Форсаж 6», реж. Джастин Лин, 2013 год / IMDb

Брайан О’Коннер появится в «Форсаже 9»

В августе 2019-го Вин Дизель на своей странице в Instagram опубликовал фото с младшим братом покойного Пола Уокера Коди. Подпись к снимку гласила, что каждый визит Коди на производство — это всегда что-то особенное. Фанаты увидели в публикации намек на возвращение героя Брайана О’Коннера в новой части киносаги. Коди Уокер уже принимал участие в съемках франшизы в качестве замены погибшего Уокера.

Instagram @vindiesel

Кстати, вместе с появлением на экране персонажа Пола Уокера зритель, возможно, вновь увидит его автомобиль из оригинальной ленты. В первом «Форсаже» им была Toyota Supra 1995. Команда Торетто сконструировала ее специально для О’Коннера. Машина занимает особое место во вселенной «Форсажей».

Фанатам ее появление кажется вероятным после утечки в сеть фотографий со съемок нового фильма, на которых запечатлена оранжевая Toyota Supra. Конечно, это будет не та самая машина, что участвовала в съемках первого фильма. После окончания работ над оригинальным «Форсажем» та Toyota Supra 1995 несколько раз меняла владельцев, ее даже успели продать на аукционе за $200 тысяч в 2015 году. А на снимках со съемочной площадки показана оранжевая Toyota Supra, но уже в другом кузове.

Кадр из фильма «Форсаж», реж. Роб Коэн, 2001 год / IMDb

Шон Босуэлл вернется

Персонаж Шона Босуэлла не снискал такой популярности у зрителей, как это сделал его коллега по «Токийскому дрифту» Хан. И все же фанаты предсказывают его возможное возвращение на экраны.

Шон был последним, кто видел Хана живым. Кроме того, после гибели последнего его навестил сам Торетто и даже принял участие в гонке. Фанаты думают, что в новом фильме уже Торетто понадобится помощь Босуэлла.

Доминик Торетто бросит гонки

Как ни печально, но Доминик Торетто может уйти на пенсию. Фанаты полагают, что герой Вина Дизеля в новой части решит завязать с гонками и криминалом, чтобы стать хорошим отцом и мужем. В восьмом фильме нам показывают ребенка Елены и Доминика. Женщина признается, что узнала о беременности, когда в жизнь Торетто вернулась Летти. Она видела, насколько тот потрясен новостью о возвращении возлюбленной, и поняла, что не сможет конкурировать с ней. О беременности она тогда промолчала.

Главным злодеем «Форсаж 9» будет женщина

Совершенно точно известно, что в «Форсаж» вернется Шарлиз Терон. Актриса подтвердила свое участие в девятой серии, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию в образе Сайфер — талантливой хакерши и главного антагониста восьмого фильма.

В прошлый раз героиня Шарлиз Терон захватила в заложники бывшую возлюбленную Доминка Елену и их общего сына. Торетто удалось спасти родных, но он так и не отомстил Сайфер, ведь та успела сбежать. Фанатская теория гласит, что девятый фильм франшизы будет посвящен поимке Сайфер и мести Торетто.

Сделать главным антагонистом женщину в 2020-м году звучит уместно. На волне борьбы за равноправие женщин и мужчин Голливуд все чаще делает римейки старых картин, заменяя мужских персонажей женскими. Образ сильной умной женщины сегодня актуален как никогда.

Instagram @charlizeafrica

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дублер Вина Дизеля чуть не погиб на съемках «Форсажа 9».