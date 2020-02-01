Необъяснимые круги в небе над Иркутском сняли на видео

Жители Иркутска активно обсуждают необычное явление – в небе над городом появились странные круги. Видеозапись, на которой они запечатлены, появилась в социальных сетях.

В кадре на фоне голубого безоблачного неба отчетливо видны три круга. Внешне они напоминают экстраординарное облако или след от самолета. Авторы видео предположили, что загадочное «послание» мог оставить квадрокоптер. Также рассматривалась версия проведения неких летных испытаний.

Пока жители Иркутска не могут определиться с тем, какая из версий ближе к действительности. Часть пользователей, которые представляются как астрономы, уверяют, что это действительно простые облака – но непривычной формы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в небе над Кубанью засняли огненный НЛО.