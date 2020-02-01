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Иван Телегин перестал скрывать любовницу после объявления о разводе

, 23:43 | Анастасия Игонина 143

Хоккеист все чаще стал появляться в обществе новой избранницы.

Фото: ТАСС/Руско Елена

Иван Телегин перестал скрывать роман с новой возлюбленной. О разводе хоккеиста с певицей Пелагеей стало известно за несколько дней до Нового года.

Избранницей спортсмена стала Мария Гончар. Слухи о том, что Телегина связывают с ней трепетные отношения, появились незадолго до того, как Пелагея официально объявила о завершении отношений.

О самой Марии известно мало — друзья пары отмечают, что девушка очень любит шумные многолюдные мероприятия, передает StarHit. А вот о том, где и кем работает Гончар, точной информации нет.

После того как стало известно о разводе, Телегин стал все чаще выходить с возлюбленной в свет. Так, недавно Ивана в компании Марии заметили в московском ресторане-яхте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после развода с Пелагеей у Телегина начались проблемы.

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