Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием

У каждого человека есть свои стандарты и понятия о красоте, однако мнения многих сходятся на том, что все лучшее в девушке начинается с имени. Представьте, как эмоциональность, чувственность и нежность кроется за каждой буквой вашего имени.

Алина

Девушка, чье имя в переводе с древнегреческого означает «благородная», обожает быть в центре внимания. Она тщательно следит за собой, знакома с модными тенденциями, обладает прекрасным вкусом и грамотно подчеркивает свою естественную красоту.

Виолетта

Благозвучное и редкое имя в переводе с латыни означает «фиалка». Изящный цветок символизируют романтичные черты характера прекрасной обладательницы имени. Это тонкая, чувствительная и эмоциональная натура.

Семейное положение никак не влияет на любвеобильную Виолетту — она всегда находится в центре внимания мужчин, чем вызывает ревность постоянного партнера или супруга.

Елена

Помимо небывалой красоты, Елены обладают сильным характером, железной волей и крепким внутренним стержнем. Девушка с этим именем наделена мощной жизненной энергией и привлекательностью. Ее внешность может быть самой разной: чувственной или более сдержанной. Модницей Лену назвать нельзя, однако на ее стиль мужчины не перестают обращать внимание.

Изабелла

Имя, содержащего корень «белла», с испанского обозначает «красавицу». И не зря, ведь внешность у таких женщин роскошная и запоминающаяся. Строптивая и своенравная Белла притягивает сильных и темпераментных мужчин. «Огненной» Изабелле присущи страстность и чувственность. Последнее слово всегда должно быть за ней.

Мария

Древние греки трактовали имя Мария, как «желанная». Это действительно так — девушка с этим именем является магнитом для многих мужчин. Однако, сильная и смелая женщина обычно долго ищет своего единственного. Она милосердна и умеет увлекать других своими стремлениями. Отличается непреклонностью характера − если что-то задумает, то ее уже не остановить, пишет Femmie.

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