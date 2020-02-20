Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии. В 1990-е и в начале 2000-х нынешняя 57-летняя пенсионерка вела такие популярные программы, как «Про это» и «Принцип домино», потом работала на Russia Today и теперь получает 23 тысячи рублей в месяц. В эфире шоу Леры Кудрявцевой она призналась, что не может позволить себе окупать дорогие вещи — например туфли за 800 долларов, как у ее собеседницы.

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна, сколько у всех — 23 тысячи рублей», — цитирует Хангу URA.RU.

По словам журналистки, у ее дочери-студентки одного из американских вузов Анны-Елизаветы больше карманных денег, чем у нее — девушка получает приличную стипендию. Елена шутит, что напоминает дочери о том, о своем статусе пенсионерки каждый раз, как та просит купить очередной гаджет или какую-то другую дорогую вещь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у отца известной телеведущей Елены Ханги был гарем.