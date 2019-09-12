Елена Ханга рассказала о гареме своего танзанского отца

Елена Ханга, известная как ведущая телешоу «Про это» и «Принцип домино», решилась откровенно рассказать о своем отце, который был сыном имама и видным политическим деятелем в Танзании. Многоженство было в этой стране в моде, и ее родитель тоже содержал сразу несколько жен. Обо всем этом Ханга рассказала тележурналисту Борису Корчевникову.

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Елена родилась в Москве. Ее мать Лия Голден — дочь эмигрировавших в СССР американцев. Отец Абдула Кассим Ханга, узнав, что родился не мальчик, даже не приехал в роддом. После этого в семье начались разногласия.

«По мусульманским традициям отец запрещал матери быть рядом с ним, когда к нему приходили друзья. Лия Голден поняла, что в Танзании ее ждет ужасная жизнь и ехать туда с маленькой дочкой на руках отказалась», — цитирует Хангу Teleprogramma.pro.

Кроме того, по словам телеведущей, однажды ее мать увидела в газете снимок, на котором отца обнимает какая-то женщина. Тот объяснил, что ему ее подарили.

«Мать поняла, что у отца в Танзании целый гарем. Она не захотела быть третьей по счету женой», — заявила Елена.

Через несколько лет после переворота в Танзании отец Ханги оказался в тюрьме и вскоре умер в застенках. О его смерти семье сообщили не сразу. Несмотря ни на что, Лия Голден тяжело переживала утрату.

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