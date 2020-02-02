  1. Пятый канал
  4. Появились доказательства избиения Джонни Деппа его супругой Эмбер Херд

Появились доказательства избиения Джонни Деппа его супругой Эмбер Херд

, 12:26 | Анастасия Игонина 52

В сеть попал фрагмент разговора, в ходе которого влюбленные произошедшую незадолго до этого потасовку.

Фото: www.globallookpress.com /Amber Heard

Появились доказательства того, что экс-супруга Джонни Деппа — Эмбер Херд — поднимала руку на актера. Были обнародованы записи разговора звездной пары в то время, когда их еще связывали романтические отношения.

На записи, которая попала в сеть, слышно, как Депп упоминает, что уехал из дома после того, как накануне возлюбленная ударила его. Однако актер все равно любит Херд и намерен взять ее в жены. Единственное, чего Джони боится — что Эмбер однажды перейдет черту в своей агрессии и совершит преступление.

«Да, я ударила тебя, но с тобой все в порядке. Прости, что не ударила тебя по лицу сильнее. Дорогой, тебя никто не избивал, не придумывай. Если я бросаюсь кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Боже, я иногда так злюсь, что теряю рассудок», — цитирует ответ актрисы StarHit.

Судебные разбирательства между бывшими супругами идут уже несколько лет. Херд заявила, что во время семейной жизни Депп избивал ее, потребовав запретить экс-возлюбленному приближаться к ней. В ответ Джони обратился в суд с обвинением Эмбер в клевете. По словам актера, это он стал жертвой домашнего насилия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

12:55
Смерть от коронавируса перешагнула границы Китая: в России введен новый комплекс мер
12:41
К жителю Польши вернулось зрение после удара головой
12:26
Появились доказательства избиения Джонни Деппа его супругой Эмбер Херд
12:11
Против боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело после избиения росгвардейца
11:59
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
11:40
«Горит!»: Люди кричали из окон во время пожара в Лениздате

Сейчас читают

Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]