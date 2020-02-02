Появились доказательства избиения Джонни Деппа его супругой Эмбер Херд

Появились доказательства того, что экс-супруга Джонни Деппа — Эмбер Херд — поднимала руку на актера. Были обнародованы записи разговора звездной пары в то время, когда их еще связывали романтические отношения.

На записи, которая попала в сеть, слышно, как Депп упоминает, что уехал из дома после того, как накануне возлюбленная ударила его. Однако актер все равно любит Херд и намерен взять ее в жены. Единственное, чего Джони боится — что Эмбер однажды перейдет черту в своей агрессии и совершит преступление.

«Да, я ударила тебя, но с тобой все в порядке. Прости, что не ударила тебя по лицу сильнее. Дорогой, тебя никто не избивал, не придумывай. Если я бросаюсь кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Боже, я иногда так злюсь, что теряю рассудок», — цитирует ответ актрисы StarHit.

Судебные разбирательства между бывшими супругами идут уже несколько лет. Херд заявила, что во время семейной жизни Депп избивал ее, потребовав запретить экс-возлюбленному приближаться к ней. В ответ Джони обратился в суд с обвинением Эмбер в клевете. По словам актера, это он стал жертвой домашнего насилия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа.