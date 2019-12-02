Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

Отец актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить ее бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает издание The Blast.

По заявлению Дэвида Киллаки в суде, чья компания обслуживала автомобили звездной пары, он сообщил Херд, что после их развода с Деппом девушка должна оплачивать услуги напрямую, а не через менеджеров бывшего супруга. По его словам, в ответ артистка начала оскорблять его и убеждать, что именно Депп стал причиной ее проблем с финансами.

Позднее Киллаки получал звонки от отца актрисы Дэвида Херда, который угрожал ему и с ненавистью высказывался о бывшем зяте.

«Он рушит карьеру моей малышки в Голливуде и шантажирует ее. И когда я доберусь до него, я выбью из него все дерьмо», — цитирует слова Дэвида издание.

После этого Киллаки поинтересовался у Херда, не находится ли он в состоянии алкогольного опьянения. В ответ отец экс-супруги Деппа высказал угрозу насилия и ему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джонни Депп стал часто появляться на светских мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения.