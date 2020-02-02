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«Отдайте мне одну Лободу»: певица озадачила поклонников необычным фото

, 15:08 | Мия Субботина 120

Знаменитость опубликовала архивный кадр с фотосессии к студийному альбому.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода вновь привлекла внимание поклонников необычной фотографией. Звезда поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте.

В кадре артистка позирует в голубых джинсах и розовом топе, который соблазнительно выделяет пышную грудь звезды. Чтобы придать фотографии уникальности, авторы снимка с помощью фотошопа добавили еще две фигуры артистки в том же образе. Приумножить загадочности Лобода решила в подписи к кадру.

«Знаешь историю этого фото?» — подписала пост звезда.

Загадочный кадр прокомментировал ведущий «Орла и решки» Андрей Бедняков.

«Глядя на это „горячее“ фото — абсолютно ****** история» — написал он.

Instagram @lobodaofficial

Преданные поклонники признали кадр и пояснили, что фотография была сделана во время выхода студийного альбома «H2LO».

«Одна Света — хорошо, а три — еще лучше»;

«Отдайте мне одну Лободу»;

«Как говорится, хорошего человека должно быть много»;

«Пожалуй, самая яркая фантазия ваших поклонников»;

«Прямой привет от альбома H2LO», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода заинтриговала подписчиков снимком с загадочной тенью.

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