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«Остается гадать» — Лобода заинтриговала подписчиков снимком с загадочной тенью

, 15:45 | Валентин Черников 67

Светлана Лобода отдыхает сейчас в Мексике.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Необычный снимок Светланы Лободы с пляжа заинтриговал подписчиков звезды в Instagram. Певица снялась под палящим солнцем в топе, лосинах и кроссовках. От яркого света она прикрыла глаза рукой.

Вид любимицы в обтягивающей спортивной одежде поначалу приковал взгляды фанатов. Но присмотревшись, пользователи переключили внимание на другую часть фото. Рядом со Светланой на песке лежит чужая тень. Ее хозяина по близости нет — человека стерли в фотошопе.

Instagram @lobodaofficial

Кому принадлежит силуэт, и зачем понадобилось удалять из кадра неизвестного — два вопроса, которыми Лободу атаковали поклонники в комментариях. Отдельные подписчики предположили, что тень принадлежит избраннику певицы, которого она не желает афишировать. В числе версий назвали и Тилля Линдеманна. Другие написали, что с фотографии исчезла восьмилетняя дочь артистки Евангелина, с которой они вместе отдыхают в Мексике.

«Где второй человек?»

«Призрак»;

«Тилля не видно»;

«Зачем дочь стерла?»

«Загадочная тень. Остается только гадать», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода прокомментировала образы «золотого» состава «ВИА Гры».

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