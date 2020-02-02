  1. Пятый канал
  4. Сын актрисы Елены Яковлевой вспомнил детство и посетовал на нехватку внимания

Сын актрисы Елены Яковлевой вспомнил детство и посетовал на нехватку внимания

, 22:54 | Сергей Зеленский 960

Денис Шальных конфликтовал с родителями, но сейчас отношения в семье наладились.

Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал о детских годах и конфликтах с родителями. 27-летний наследник звезды «Интердевочки» и «Каменской» признался, что в семье было недопонимание, а мама уделяла ему крайне мало времени.

«Конечно, недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени. Я жил с бабушкой», — сказал он в эфире одного из федеральных телеканалов.

Отношения в семье наладились, лишь когда парень стал жить отдельно. Сам же он пока не готов заводить детей.

«Я считаю, что нормально становиться отцом тогда, когда в себе это чувствуешь. В голове главное, чтобы не было бардака», — заметил он.

Денис Шальных известен в соцсетях как обладатель многочисленных татуировок, в том числе на лице. Ранее в январе он продемонстрировал накаченный торс, чем вызвал восторг у подписчиц.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
ТОП-4 самых модных знаков зодиака — мнение астролога

Последние новости

23:49
Мила Йовович готовится к скорому рождению дочери
23:35
Выдающийся исследователь берестяных грамот Валентин Янин умер на 91-м году жизни
23:22
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии
23:12
Пиар-директор певицы МакSим раскрыла подробности ее госпитализации
23:04
Видео с места, где боксер напал на сотрудника Росгвардии
22:54
Сын актрисы Елены Яковлевой вспомнил детство и посетовал на нехватку внимания

Сейчас читают

ТОП-5 продуктов для здоровой и красивой кожи
Театр «Современник» вернул деньги за сорванные спектакли с участием Орбакайте
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]