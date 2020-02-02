Сын актрисы Елены Яковлевой вспомнил детство и посетовал на нехватку внимания

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал о детских годах и конфликтах с родителями. 27-летний наследник звезды «Интердевочки» и «Каменской» признался, что в семье было недопонимание, а мама уделяла ему крайне мало времени.

«Конечно, недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени. Я жил с бабушкой», — сказал он в эфире одного из федеральных телеканалов.

Отношения в семье наладились, лишь когда парень стал жить отдельно. Сам же он пока не готов заводить детей.

«Я считаю, что нормально становиться отцом тогда, когда в себе это чувствуешь. В голове главное, чтобы не было бардака», — заметил он.

Денис Шальных известен в соцсетях как обладатель многочисленных татуировок, в том числе на лице. Ранее в январе он продемонстрировал накаченный торс, чем вызвал восторг у подписчиц.