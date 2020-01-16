Сын Яковлевой разгорячил поклонниц, показав накаченный торс в татуировках

Сын знаменитой российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных взбудоражил сеть, опубликовав в Instagram фото с оголенным торсом. На снимке 27-летний юноша продемонстрировал мускулистое тело, украшенное татуировками. Поскольку мужчина увлекается бодибилдингом, его фигура вызывает зависть у многих пользователей, а девушкам не дает спокойно уснуть.

На этот раз Шальных решил в подписи к публикации рассказать о том, как поддерживает себя в форме. Наследник Яковлевой признался, что сейчас весит 96 килограммов, однако был больше доволен собой, когда вес не поднимался выше 90.

«В кардио рублюсь каждый день, но позволяю себе фастфуд и шоколадки. В зале тусуюсь раза три в неделю. Пустой», — поделился звезда.

Instagram @tdbndie

Впрочем, и при весе 96 килограммов подписчицы считают Дениса идеальным. Свое восхищение его накаченным торсом они выразили, оставив в комментариях эмодзи в виде огня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок.