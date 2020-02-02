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«Мужик с ножом напал на женщину с детьми»: очевидец рассказал о теракте в Лондоне

, 20:57 | Игорь Рязов Эксклюзив 63

Оказавшийся на месте происшествия британец успел сфотографировать на телефон тело застреленного полицией террориста-смертника. Снимок он показал 5-tv.ru.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Житель Лондона, оказавшийся на юге столицы Великобритании в момент произошедшего там теракта, рассказал 5-tv.ru подробности происшествия.

«Все продолжалась считанные секунды: мужик с ножом напал на женщину с детьми. Он был не европейской внешности, похож на сирийца», — рассказал очевидец.

По его словам, женщина начала звать на помощь. Однако люди вокруг нее стали разбегаться в разные стороны. Многие прятались в кафе и магазинах.

«Полицейские появились почти мгновенно. Один из них был в гражданской одежде. Он достал пистолет и выстрелил три раза. Мужчина с ножом упал», — закончил рассказ очевидец.

5-tv.ru

Он сказал, что успел сфотографировать тело убитого нападавшего. В доказательство своих слов мужчина достал смартфон и показал снимок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный напал с ножом на прохожих на юге Лондона. Позже в полиции назвали произошедшее терактом, а нападавшего — террористом-смертником. На его теле нашли канистры с неизвестным содержимым.

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