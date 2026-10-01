«На нет и суда нет»: Путин о сотрудничестве по ядерному вооружению с США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Москва считает необходимыми договоренности, которые позволили бы сдерживать гонку в этой сфере и снижать связанные с ней риски.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин напомнил, что «на нет и суда нет» в вопросе диалога по ядерному вооружению

Россия готова возобновить диалог с США по вопросам стратегической стабильности и ядерных вооружений. Об этом президент России сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил, что Россия не отказывалась от международных соглашений, лежавших в основе сдерживания гонки вооружений и нераспространения ядерного оружия.

«Не мы же выходили из всех международных соглашений, договоров, которые лежали в основе сдерживания гонки вооружений и нераспространения ядерного оружия. Это же не мы вышли из этих договоров», — сказал президент.

По словам главы государства, Москва ранее предлагала Вашингтону возобновить диалог по этим вопросам.

«Мы не против возобновления этого диалога. Мы никогда не были против. Мы же предлагали и сейчас предлагаем. Ответа нет. Ну, если нет, и на нет, как у нас говорят, и суда нет», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия при этом продолжает развивать свои ядерные силы. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва понимает необходимость механизмов ядерного сдерживания и соответствующих договоренностей.

«Но мы понимаем угрозы, о которых вы говорите. Мы понимаем, что все-таки механизмы сдерживания должны быть. Какие-то договоренности должны быть», — отметил президент.

По словам Путина, Россия готова вернуться к диалогу, если соответствующий интерес появится у действующей администрации США.

«Мы готовы, если действующая администрация США захочет это сделать. Мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра. Пожалуйста, вы с ними поговорите, может, они вас послушают», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал о развитии вооруженных сил страны и модернизации ядерной триады на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава государства отметил, что обновление стратегических ядерных сил, сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота продолжается в рамках государственной программы вооружений.

Путин также сообщил о развитии российских вооружений и военной техники, отметив, что в 2025 году более тысячи образцов прошли боевую апробацию.

Кроме того, президент подчеркнул роль взаимодействия между военными подразделениями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса при доработке техники с учетом полученного опыта.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

22:34
«Постоянно разворовывают»: Путин о том, куда уходят деньги западных спонсоров Украины
22:34
«Тут диктатура»: Путин пошутил о попытке модератора прервать вопрос участника сессии
22:30
«Не заработать или украсть»: Путин о причинах сотрудничества России и Африки
22:28
«Сами не проводят»»: Путин о попытках Украины сорвать выборы в РФ
22:26
Путин: армия России за сентябрь освободила 1301 квадратный километр в зоне СВО
22:24
«Пользуюсь администрацией»: Путин рассказал, чем заменяет нейросети

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Выступление Путина на XXIII ежегодном заседании клуба «Валдай» — прямая трансляция
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня