Путин: Россия не крадет и не национализирует европейские активы

Россия не крадет и не национализирует европейские активы. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем», — заявил глава государства.

Он напомнил, что это Запад заблокировал российские золотовалютные резервы.

«Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия», — отметил президент.

Ранее Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд «Ашан»), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы.

Мера также коснулась бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin — сейчас оно работает под брендом «Лемана Про».

Путин подчеркнул, что в некоторых европейских странах грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, оторвали у России предприятия. Россия создает для себя условия, при которых в случае национализации или же грабежа российских компаний на Западе, у страны была бы возможность ответить зеркально.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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