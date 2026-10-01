«Ложь и провокация»: Путин о том, что Россия крадет и национализирует европейские активы
Запад же, в свою очередь, заблокировал российские золотовалютные резервы.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru
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Путин: Россия не крадет и не национализирует европейские активы
Россия не крадет и не национализирует европейские активы. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем», — заявил глава государства.
Он напомнил, что это Запад заблокировал российские золотовалютные резервы.
«Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия», — отметил президент.
Ранее Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд «Ашан»), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы.
Мера также коснулась бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin — сейчас оно работает под брендом «Лемана Про».
Путин подчеркнул, что в некоторых европейских странах грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, оторвали у России предприятия. Россия создает для себя условия, при которых в случае национализации или же грабежа российских компаний на Западе, у страны была бы возможность ответить зеркально.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.
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