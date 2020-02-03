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«Некрасивая я какая-то»: Екатерина Климова показала себя в 18 лет

, 7:12 | Валентин Черников 25

Актриса опубликовала архивное фото, которое в свое время порвала. С годами она поняла, что собственная индивидуальность дороже общих представлений о привлекательности.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Архивный снимок Екатерины Климовой 24-летней давности потряс ее поклонников. Актриса показала подписчикам в Instagram себя в 18-летнем возрасте: все та же знакомая зрителю красивая девушка с темными вьющимися волосами и пронзительным взглядом. Звезда рассказала, что когда-то она порвала снимок, так как не нравилась сама себе.

«Некрасивая, обыкновенная я какая-то!» — сказала тогда Климова.

Ее мама достала части фотокарточки из помойного ведра, склеила и сохранила. Сегодня Екатерина благодарит ее за такое решение.

Instagram @klimovagram

«Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», — подытожила артистка.

Фанаты Климовой поразились тому, что 42-летняя звезда выглядит так же, как и в юности.

«С тех пор вы почти не изменились, даже не верится, что здесь вам 18»;

«Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли. Такая же 18-летняя девушка!»

«Катюша, вы прекрасны и в 18, и сейчас», — подтвердили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов.

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