Драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Список лауреатов премии BAFTA появился на официальном сайте Британской киноакадемии и телевизионных искусств. 73-я ежегодная церемония вручения премии состоялась в лондонском Альберт-Холле.

По оценкам киноакадемиков, лучшим фильмом минувшего года стала военная драма американского режиссера Сэма Мендеса «1917». Картина рассказывает о двух британских солдатах, которые выполняют смертельно опасную миссию во время Первой мировой войны. Лента примечательна тем, что снята максимально длинными планами с почти незаметными монтажными склейками, что создает иллюзию присутствия зрителя внутри повествования.

«1917» выдвинули в девяти номинациях и в семи из них фильм получил награды, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, звук, операторскую работу и визуальные эффекты.

Приз за лучший саундтрек и кастинг присудили картине Тодда Филипса «Джокер», а исполнитель главной роли Артура Флека Хоакин Феникс удостоился статуэтки BAFTA как лучший актер. Аналогичную награду в женской номинации взяла Рене Зеллвегер за главную роль в биографическом фильме режиссера Руперта Гулда «Джуди» об американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Награды за лучший фильм на иностранном языке и одновременно за лучший оригинальный сценарий достались работе корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». А в номинации «Лучший адаптированный сценарий» победила лента «Для Саамы» Ваада аль-Катиба.

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