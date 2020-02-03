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«Папа может»: муж Орбакайте приготовил для супруги и дочки аппетитный завтрак

, 5:43 | Валентин Черников 23

Певица выложила милое видео мастер-класса по яичнице для домочадцев от Михаила Земцова.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Домашнее видео приготовления семейного завтрака выложила в Instagram Кристина Орбакайте. В кадре ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов показывает для жены и семилетней наследницы Клавдии мастер-класс по приготовлению яичницы. Для любимой женщины и дочери заботливый отец сделал отдельные блюда по предпочтениям. Внучка Аллы Пугачевой с интересом наблюдала за работой мастера и комментировала процесс.

«С сыром и помидорами», — уточнила девочка, помогая отцу на кухне.

«Папа может!» — отметила снимавшая на камеру смартфона Орбакайте.

Instagram @orbakaite_k

В конце ролика артистка показала накрытый на троих стол и аппетитный завтрак для каждого. Помимо яичницы она отведала авокадо и хлеб с отрубями.

В свои выходные Михаил Земцов ухаживает за певицей и готовит ей завтраки как дома, так и на отдыхе. Клавдия проводит много времени с мамой и папой, при том, что помимо обучения в школе увлекается балетом и изучением испанского языка.

Ранее 5-tv.ru писал, что театр «Современник» вернул деньги за сорванные спектакли с участием Орбакайте.

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