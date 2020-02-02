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Театр «Современник» вернул деньги за сорванные спектакли с участием Орбакайте

, 9:50 | Алиса Старжевская 25

Сообщается, что концерты будут перенесены на конец марта этого года.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k, ТАСС /Красильников Станислав

Ранее стало известно, что спектакль «Двое на качелях» по психологической пьесе Уильяма Гибсона, в котором приняла участие Кристина Орбакайте был отменен из-за болезни звезды. В четверг, 30 января театралам вернулись деньги, потраченные на билеты, пишет KP.RU.

«Дорогие друзья, спасибо за поддержку и добрые пожелания! Я чувствую прилив сил и позитивного настроя. Вот и новые даты перенесенных концертов на март! Спасибо организаторам за оперативность», — сообщила у себя в блоге Кристина Орбакайте.

Сообщается, что концерты будут перенесены на март этого года. Известно, что сумма, которую зрители отдавали за театральное рандеву с Орбакайте, варьировались от полутора до десяти тысяч рублей.

Премьера обновленного спектакля прошла в июле 2018 года. До того, как Кристина Орбакайте вышла на сцену театра «Современник» роль Гитель исполняли актриса Татьяна Лаврова, Лилия Толмачева, Елена Яковлева и непревзойденная Чулпан Хаматова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте нашла позитивный способ передвижения со сломанной ногой.

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