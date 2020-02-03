Вратарь ХК «Снежные барсы» МХЛ умер в возрасте 18 лет

Вратарь казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» молодежной хоккейной лиги Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет. Как сообщила пресс-служба ХК «Барыс» КХЛ, в который входят молодежная команда, несколько месяцев назад у юноши обнаружили тяжелое заболевание — саркому Юинга, поражающее кости.

«Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», — цитирует ТАСС сообщение клуба.

Twitter@snezhnye

Вилен Прокофьев успел поучаствовать в 29 встречах чемпионатов МХЛ и четырежды выходил на лед в составе юниорской сборной Казахстана.

«Вилен ушел», — говорится на странице ХК «Снежные барсы» в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 29-летнего защитника новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» Самвела Мнацяна — у него была опухоль позвоночника.