Федерация хоккея России подтвердила смерть игрока ХК «Сибирь» Мнацяна

В Федерации хоккея России подтвердили смерть защитника новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» Самвела Мнацяна. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, спортсмен ушел из жизни в 29 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В июле 2018 года у хоккеиста была диагностирована опухоль позвоночника.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил соболезнования семье скончавшегося спортсмена. Он признался, что новость о смерти выдающегося хоккеиста стала для него шоком.

В память о Мнацяне матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в воскресенье, 6 октября, начнутся с минуты молчания. В этот день запланировано четыре игры: « Барыс» — «Северсталь», «Локомотив» — «Авангард», «Сочи» — «Амур» и «Динамо» (Минск) — «Ак Барс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг сведения о смерти Самвела Мнацяна.