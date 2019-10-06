  1. Пятый канал
  4. Федерация хоккея России подтвердила смерть игрока ХК «Сибирь» Мнацяна

Федерация хоккея России подтвердила смерть игрока ХК «Сибирь» Мнацяна

, 12:45 67

Спортсмен скончался в возрасте 29 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Фото: Instagram @baakh.a

В Федерации хоккея России подтвердили смерть защитника новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» Самвела Мнацяна. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, спортсмен ушел из жизни в 29 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В июле 2018 года у хоккеиста была диагностирована опухоль позвоночника.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил соболезнования семье скончавшегося спортсмена. Он признался, что новость о смерти выдающегося хоккеиста стала для него шоком.

В память о Мнацяне матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в воскресенье, 6 октября, начнутся с минуты молчания. В этот день запланировано четыре игры: «Барыс» — «Северсталь», «Локомотив» — «Авангард», «Сочи» — «Амур» и «Динамо» (Минск) — «Ак Барс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг сведения о смерти Самвела Мнацяна.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Последние новости

13:46
Организатор Synergy Global Forum рассказал о прерванном выступлении «ДДТ»
13:38
По стопам Волочковой: Дэвид Бекхэм сделал фото в купели
13:24
Зрительница концерта на «Газпром Арене» рассказала о прерванном выступлении «ДДТ»
13:07
«Время бежит быстро!»: Пегова опубликовала свежие фото с повзрослевшей дочерью
12:51
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
12:45
Федерация хоккея России подтвердила смерть игрока ХК «Сибирь» Мнацяна

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Неизвестный изнасиловал безработную в «Лексусе» днем в центре Петербурга
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев