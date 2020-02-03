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«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

, 11:10 | Карина Бернтгольц 3 333

Забавный видеоролик пианист разместил на своей странице в Instagram. В подписи музыкант пояснил, что своим видео хотел призвать пользователей не быть равнодушными к выброшенным на берег животным.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Пианист Лука Сафронов-Затравкин в очередной раз повеселил пользователей в Instagram. На своей странице в социальной сети сын художника Никаса разместил шуточное видео, на котором катится кубарем с песчаного побережья в море. Судя по всему, запись была сделана на отдыхе.

«Дорогие друзья, не переедайте на море, а то будет до него так же тяжело дойти, как мне!» — с иронией произнес музыкант во время записи ролика.

В комментарии к публикации Лука призвал пользователей не быть равнодушными к животным и помогать выброшенным на берег дельфинам и китам вернуться в море.

Instagram @lukasafronovofficial

Подписчики Луки оценили его прекрасное чувство юмора, и умение посмеяться над собой и своим весом.

«Люблю вашу самоиронию!»

«Я так посмеялась»;

«Красавчик! Самоирония на высоте!» — восхищались фолловеры.

К слову, Лука Сафронов-Затравкин регулярно попадает в комичные ситуации. Например, в ноябре он застрял в унитазе самолета Boeing 737-800. Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, пианист потом сам над этим пошутил.

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