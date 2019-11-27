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«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

, 23:59 | Карина Бернтгольц Видео 2 318

Сын художника Никаса Сафронова признался, что испытал страх, попав в нелепую ситуацию на борту воздушного судна.

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Фото, видео: Facebook @luka.zatravkin; 5-tv.ru

Пианист Лука Сафронов, застрявший в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву, рассказал о случившемся. По словам сына художника Никаса, комичная ситуация на борту воздушного судна сделала его настоящей «звездой». Накануне он попал в беспомощное положение, а после проснулся «знаменитым». Поэтому на все произошедшее Лука не может смотреть без иронии.

«Эта ужасная история может произойти с любым человеком. Как один из моих любимых писателей Иван Барков: „Говорил и жил грешно и умер смешно, утонул в выгребной яме“. В действительности я стараюсь относиться с юмором», — признался пианист.

В интервью 5-tv.ru Сафронов отметил, что попал в нелепое положение, вероятно, во время турбулентности. Зайдя в уборную, мужчина услышал, как в дверь кабины стучат, и растерялся. В результате членам экипажа пришлось спасать пассажира из «вакуумной ловушки».

«Я зашел в туалет, в этот момент началась то ли турбулентность, то ли что-то началось, но мне начали стучать в дверь. Я замешкался. Кнопка слива находиться за тобой. Ну, я нажал на эту кнопку, и меня в вакуум засосало. Я, испугавшись сильно, начал двигаться. <…> Я руку засунул под стеной, там ниша какая-то, и она застряла», — вспомнил пианист.

Сейчас Лука Сафронов находится в Иваново. Несколько дней назад он дал благотворительный концерт в одном из детских домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лука Сафронов хочет подать в суд на человека, записавшего в самолете видео.

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«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

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