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«Безмерно благодарен»: Сын Никаса Сафронов обратился к юзерам после инцидента в туалете самолета

, 16:50 | Анастасия Игонина Видео 694

Музыкант Лука Сафронов-Затравкин вспомнил о своих эмоциях во время ЧП и поблагодарил тех, кто поддержал его в этой ситуации.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Лука Сафронов-Затравкин рассказал о том, как чувствовал себя, попав в «вакуумную ловушку» в уборной на борту самолета. Мужчину «засосало» в унитаз — потребовалась помощь окружающих.

По словам Луки, хотя это и выглядело со стороны комично и весело, ему самому в этот момент было совсем не до смеха. Пианист отметил, что ему крайне приятно, что в социальных сетях люди выразили ему свою поддержку после инцидента.

«Несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали добрые слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен», — сообщил Сафронов на своей странице в Instagram.

Instagram @lukasafronovofficial

Артист пообещал продолжать дарить радость поклонникам — но уже не благодаря казусным ситуациям, а при помощи своего музыкального таланта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сам Лука Сафронов к произошедшему с ним относится с юмором.

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