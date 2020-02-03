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Видео: Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020

, 10:51 | Светлана Александрова 495

Главный матч сезона по американскому футболу состоялся в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.

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Фото, видео: Instagram @jlo, @shakira

Тысячи зрителей главного матча сезона по американскому футболу Super Bowl 2020 ждали не только захватывающей игры, но и выступления двух звезд — Дженнифер Лопес и Шакиры. И латиноамериканки не обманули их ожидание. Грандиозное шоу состоялось в воскресенье в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.

На своих страницах в Instagram обе певицы выложили фото и видео выступлений с благодарностями фанатам.

Как пишет CBS-news, звезды исполнили свои лучшие хиты разных лет, а также пригласили своих друзей, чтобы они тоже выступили в шоу. Например, Шакира спела вместе с пуэрториканским рэпером Bad Bunny. А Дженнифер Лопес вышла на сцену с 11-летней дочерью Эммой. Вместе с мамой девочка исполнила Let's get Loud, причем под барабанный аккомпанемент Шакиры, облачившейся для этого номера в золотое платье.

Ну и, конечно публика взревела, когда Шакира и Дженнифер Лопес вышли вместе, чтобы исполнить дуэтом песню на испанском языке. Совместное выступление завершило 15-минутный концерт в перерыве матча.

Встреча «Канзас-Сити Чифс» с «Сан-Франциско» завершилась победой первых со счетом 31:20. Причем это вторая победа в Super Bowl в истории команды. Первый раз «Канзас-Сити Чифс» выиграли в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги ровно 50 лет назад.

Появление на сцене Шакиры, которой, кстати, в этот день исполнилось 43 года, публика восприняла как триумфальное возвращение. Как ранее писал 5-tv.ru, последние несколько лет певица практически не выступала из-за проблем со здоровьем. В 2017 году артистка лишилась голоса из-за кровоизлияния в голосовые связки. Сейчас болезнь отступила, но звезда боится рецидива.

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