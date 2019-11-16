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Шакира рассказала, как потеряла голос из-за кровоизлияния в голосовые связки

, 8:44 | Игорь Рязов Видео 9

Опасную болезнь певица перенесла в 2017 году, однако теперь боится ее возвращения.

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Фото, видео: Instagram @shakira

Известная певица Шакира рассказала, что лишилась голоса в 2017 году из-за кровоизлияния в голосовые связки. Опасная болезнь отступила спустя какое-то время, однако теперь мировая звезда боится рецидива.

Кровоизлияние в голосовые связки требует хирургического вмешательства. Однако Шакира не хотела обращаться к врачам, выбрав медитации и гипноз. Через несколько недель болезнь отступила.

«После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы», — сказала певица в интервью The Gurdian.

Она рассказала, что из-за отсутствия голоса общалась с близкими только при помощи записок. Знаменитость очень нервничала из-за невозможности петь. Болезнь могла нанести серьезный урон не только ее карьере, но и отношениям с мужем — футболистом Жераром Пике.

«Иногда у меня не было сил даже встать с кровати. Голос всегда был важной частью моей личности. Жерар терпел все мои истерики, помогал и направлял меня», — вспоминает Шакира.

По ее словам, сейчас она больше всего боится возвращения болезни. Чтобы не допустить этого, звезда регулярно проходит обследования и общается со своими духовными наставниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Шакира записала видеообращение к властям Венесуэлы. Она призвала Правительство страны открыть границы, чтобы получить гуманитарную помощь.

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