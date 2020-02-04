Посол: Россия не будет участвовать в военном конфликте в ЦАР

Российская сторона не будет вмешиваться в конфликт на территории Центральноафриканской республики, а также не станет открывать здесь свои военные базы, заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко в комментарии РИА Новости.

По словам дипломата, на сегодня любая информация, касающаяся строительства россиянами военных объектов в ЦАР, не более, чем пустые домыслы.

«Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция — она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать», — объяснил Титоренко.

Кроме того, специалист особо отметил, что вся суть так называемого «вмешательства» России в ход военного конфликта в Центральной Африке заключается лишь в обмене опытом с местными армейцами, а также в поставке им легкого стрелкового оружия на безвозмездной основе.

«В этом и заключается наше участие, но насчет баз — нет… Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях — это нет. Здесь есть только одна военная база — это военная база Франции, созданная еще по старым соглашениям. Она находится в районе аэропорта и обеспечивает его безопасность», — подчеркнул Титоренко.

Местонахождение наших соотечественников в ЦАР абсолютно легально, а поставки оружия стали возможны благодаря частичной отмене эмбарго Совбезом ООН.

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