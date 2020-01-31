Раненую в Сирии журналистку RТ Вафу Шабруни привезли на лечение в Петербург

Журналистку телеканала RT Вафу Шабруни, получившую ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман 29 января, привезли в Санкт-Петербург для проведения дальнейшего лечения. Ожидается, что корреспондентка будет доставлена В Военно-медицинскую академию.

Как сообщили в Минобороны РФ, после сообщения о травме Шабруни, по решению главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, военные медики российской группировки войск в Сирии незамедлительно прибыли в городскую больницу Хама, куда была доставлена пострадавшая из Маарат-эн-Нумана.

Вечером того же дня с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет с бригадой медиков, которые оказали неотложную помощь девушке, после чего она в сопровождении российских военных врачей была доставлена в военный госпиталь на авиабазе Хмеймим. Там врачи провели пациентке комплексную терапию с использованием новейших медицинских технологий.

По завершению процедур было принято решение о доставке Вафу Шабруни в Санкт-Петербург, где ей будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние журналистки Russia Today Вафы Шабруни оценивается как тяжелое, но стабильное.