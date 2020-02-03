  1. Пятый канал
  4. Роскачество предостерегло россиян от употребления просроченных продуктов

Роскачество предостерегло россиян от употребления просроченных продуктов

, 16:54 Эфирная новость 62

Эксперты советуют не гнаться за скидками на почти «просрочку», не употреблять продукты с истекшим сроком годности, и те, у которых срок хранения вот-вот закончится.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru

Роскачество предупреждает об опасности на прилавках магазинов. Эксперты советуют не гнаться за скидками на почти «просрочку» и не употреблять продукты с истекшим сроком годности, а также избегать тех, у которых срок хранения вот-вот закончится.

В них, как правило, уже живут микроорганизмы, которые могут привести к тяжелым заболеваниям. Кроме того, нет никакой гарантии, что в магазине соблюдались правила хранения товаров.

Внимательнее следует смотреть и на маркировку. На некоторых продуктах указываются две даты — срок годности и срок хранения. Они прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов и менять их произвольно производитель не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России готовятся вернуть ГОСТы для 20 категорий продуктов.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

18:16
Ветеранам ВОВ выдадут бесплатные мобильные телефоны
17:59
Идеальные пары по знаку зодиака
17:50
Якутский чиновник введет должности замов по долголетию и духовному развитию
17:45
Жену звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита подозревают в пластике
17:38
Память погибших в Сталинградской битве почтили в Москве
17:30
Россияне в срочном порядке покидают Китай

Сейчас читают

Дочь Джонни Деппа поразила гостей и зрителей BAFTA «голым» платьем
«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]