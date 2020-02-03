Роскачество предостерегло россиян от употребления просроченных продуктов

Роскачество предупреждает об опасности на прилавках магазинов. Эксперты советуют не гнаться за скидками на почти «просрочку» и не употреблять продукты с истекшим сроком годности, а также избегать тех, у которых срок хранения вот-вот закончится.

В них, как правило, уже живут микроорганизмы, которые могут привести к тяжелым заболеваниям. Кроме того, нет никакой гарантии, что в магазине соблюдались правила хранения товаров.

Внимательнее следует смотреть и на маркировку. На некоторых продуктах указываются две даты — срок годности и срок хранения. Они прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов и менять их произвольно производитель не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России готовятся вернуть ГОСТы для 20 категорий продуктов.