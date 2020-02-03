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«Жесть… Как?!» — Тимати и Решетова повеселили поклонников видеошуткой

, 20:37 | Ниса Мурзанаева 564

Фанаты влюбленной пары поразились оригинальности и чувству юмора кумиров.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова буквально взорвали сеть видео-иллюзией. В Instagram-аккаунте возлюбленной музыканта появились кадры, на которых она позирует перед зеркалом будучи обладательницей накаченных татуированных рук без маникюра.

Необычный контент взволновал подписчиков модели — неужели хрупкая красотка переусердствовала в спортзале?

«Смотрю и не догоняю…», — написал один из фолловеров.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Однако в конце ролика стало понятно — за спиной Анастасии Решетовой стоял ее возлюбленный Тимати. Именно он двигал огромными руками перед камерой, тогда как свои модель спрятала назад. Юзеров удивила необычайная «компактность» рэпера.

«Жесть. Как он там уместился?!» — задался вопросом пользователь соцсети.

Поклонники звездной пары высоко оценили чувство юмора кумиров и оставили под видео множество восторженных комментариев.

«Лучшие!»

«Милые такие»;

«Сладкая парочка!» — высказались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии.

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