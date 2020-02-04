Знаменитый ученый Теодор Шанин скончался в Москве

Президент Московской школы социальных и экономических наук Теодор Шанин скончался в ночь на 4 февраля. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитый ученый ушел из жизни в своей квартире в Москве. Ему было 89 лет.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. За время научной деятельности он внес большой вклад в развитие крестьяноведения, исторической социологии и эпистемологии — науки, изучающей знание как таковое. В 1990 году был избран академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина — ВАСХНИЛ — как иностранный член (Шанин был гражданином Великобритании — Прим.ред.)

Был удостоен ордена Британской империи в 2002 году, медали Почетного работника высшего профессионального образования от министерства образования РФ в 2003 году, звания Почетного доктора права Университета Торонто и медали имени Александра Даллина в 2008 году.

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