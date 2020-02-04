Идею поднять стипендии до прожиточного минимума одобрили в Совфеде

Студенческие стипендии могут приравнять к размеру прожиточного минимума. С таким предложением выступила Общественная палата России. Идею поддержали и в Совете Федерации.

По мнению авторов проекта, это позволит молодым людям не искать подработку, а посвятить основное время учебе.

По данным Минобразования, за прошлый год студенты в среднем получали чуть больше трех тысяч рублей в месяц.

Увеличение этой выплаты до прожиточного минимума поможет решить часть финансовых проблем учащихся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал.