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  4. Идею поднять стипендии до прожиточного минимума одобрили в Совфеде

Идею поднять стипендии до прожиточного минимума одобрили в Совфеде

, 7:32 Эфирная новость 23

Авторы проекта считают, что такая мера поможет молодым людям не искать подработку, а посвятить основное время учебе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva; 5-tv.ru

Студенческие стипендии могут приравнять к размеру прожиточного минимума. С таким предложением выступила Общественная палата России. Идею поддержали и в Совете Федерации.

По мнению авторов проекта, это позволит молодым людям не искать подработку, а посвятить основное время учебе.

По данным Минобразования, за прошлый год студенты в среднем получали чуть больше трех тысяч рублей в месяц.

Увеличение этой выплаты до прожиточного минимума поможет решить часть финансовых проблем учащихся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал.

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