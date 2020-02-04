Более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал

Министерство труда и социальной защиты предложило выделить более 1,5 триллиона рублей на выплату материнского капитала в 2020–2022 годах. Согласно поручению президента России Владимира Путина, эти средства будут предназначены для расширения программы на первого ребенка и увеличение выплаты на второго, пишет ТАСС.

Ранее поправки в законодательство предполагали выделение на этот период более 945 миллиардов рублей, однако принято решение увеличить финансирование маткапитала в 2020 году до 428 миллиарда рублей, в 2021 году — до 522 миллиарда, а в 2022 году — до 582 миллиарда.

В конце января Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Кроме того, только в текущем году такие выплаты получат более миллиона россиян.