  1. Пятый канал
  4. Более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал

Более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал

, 1:41 | Сергей Зеленский 10

В настоящее время на эти выплаты заложено более 945 миллиардов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko,Komsomolskaya Pravda, Damon Higgins; Известия / Артем Коротаев

Министерство труда и социальной защиты предложило выделить более 1,5 триллиона рублей на выплату материнского капитала в 2020–2022 годах. Согласно поручению президента России Владимира Путина, эти средства будут предназначены для расширения программы на первого ребенка и увеличение выплаты на второго, пишет ТАСС.

Ранее поправки в законодательство предполагали выделение на этот период более 945 миллиардов рублей, однако принято решение увеличить финансирование маткапитала в 2020 году до 428 миллиарда рублей, в 2021 году — до 522 миллиарда, а в 2022 году — до 582 миллиарда.

В конце января Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Кроме того, только в текущем году такие выплаты получат более миллиона россиян.

Читайте также

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

1:41
Более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал
1:20
Видео: медицинские маски массово скупают в аптеках Петербурга
0:56
Посол: Россия не будет участвовать в военном конфликте в ЦАР
0:42
Новый мем родился после зажигательного выступления Шакиры на Super Bowl 2020
0:27
Тимофей-полузимник: что можно и категорически нельзя делать 4 февраля
0:08
Правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ

Сейчас читают

Тимофей-полузимник: что можно и категорически нельзя делать 4 февраля
Идеальные пары по знаку зодиака
В Петербурге 80-летней блокаднице посоветовали найти работу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]