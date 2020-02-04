Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе

Самолет, следующий рейсом в Москву, выкатился на пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта города.

По данным агентства, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 183 пассажира. На данный момент сотрудники аэропорта уже отбуксировали авиалайнер к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании.

По предварительной информации, борт задержится на 2 часа 50 минут. Отмечается, что уфимский аэропорт сейчас работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск самолетов.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» на недействующую взлетно-посадочную полосу (ВПП) вблизи столичного аэропорта «Домодедово».