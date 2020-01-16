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Видео посадки Superjet на строящуюся ВПП в Москве

, 23:39 | Светлана Шевченко Видео 1 296

Один из пассажиров заснял происходящее за бортом через иллюминатор самолета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Manfred Bail, ВКонтакте @id118313955

Момент посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» на недействующую взлетно-посадочную полосу (ВПП) вблизи столичного аэропорта «Домодедово» запечатлел на видео один из пассажиров рейса. Видео опубликовано в социальной сети.

На кадрах видно, как воздушное судно выходит из-за облаков, пролетает над лесополосой и садится на полосу, которая явно не была полностью оборудована для этого. Вдоль нее стоят какие-то, возможно, строительные предметы.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, выяснением обстоятельств и причин случившегося занимается Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По одной из версий, причиной посадки воздушного судна на недостроенную полосу могла стать ошибка пилота.

В результате ЧП пострадавших нет.

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