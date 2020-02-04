Появилось видео с места инцидента с самолетом в Уфе

Очевидица опубликовала видео с места инцидента с самолетом, который должен был вылетать из Уфы в Москву. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа», лайнер после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия.

На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 189 пассажиров.

В настоящий момент лайнер отбуксирован на стоянку. После осмотра воздушное судно направится в Москву.

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе.