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Появилось видео с места инцидента с самолетом в Уфе

, 8:21 | Нюра Незванова 111

На борту находились 189 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Фото, видео: Instagram @ponka_yana; РИА Новости / Вадим Брайдов

Очевидица опубликовала видео с места инцидента с самолетом, который должен был вылетать из Уфы в Москву. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа», лайнер после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия.

На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 189 пассажиров.

В настоящий момент лайнер отбуксирован на стоянку. После осмотра воздушное судно направится в Москву.

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе.

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